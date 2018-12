Université Cheikh Anta Diop: Une étudiante en médecine kidnappée

L'Amicale des étudiants de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop bande les muscles. C'est pour dénoncer l'insécurité qui règne au sein de leur faculté. Ces étudiants déclarent ainsi que, récemment, une étudiante a été kidnappée dans l'espace pédagogique, sans compter les cas d'agression et même de viols.



"Il y a eu des cambriolages, des agressions au sein du campus social comme du campus pédagogique. D'ailleurs, ce mercredi 28 novembre, aux environs de 19 h, il y a eu une de nos camarades, qui est en faculté de Médecine, qui a été victime d'un enlèvement à la sortie de son cours», a martelé le porte-parole des étudiants.



Les étudiants de la Fac de Médecine revendiquent ainsi l'éclairage sur leur campus. L'amicale décrète, de ce fait, une journée noire et menace de passer à la vitesse supérieure, si les autorités ne prennent pas acte de leurs doléances.













