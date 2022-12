Université Iba Der Thiam: Le Saes réclame le départ du Recteur Le Saes réclame le départ du Recteur de l’université Iba Der Thiam, la professeure Ramatoulaye Diagne au motif que «son mandat est arrivé à terme » depuis plus d’un an.

«Si la poursuite des intérêts personnels de la Rectrice est privilégiée au détriment de la bonne marche de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) et du respect des textes réglementaires, la Coordination Saes de Thiès, fidèle à ses principes, s’y opposera en usant de tous les moyens nécessaires et tiendra les autorités compétentes comme seuls responsables de tout ce qui en découlera», avertit la Coordination du campus de Thiès du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), dans les colonnes du journal Le Quotidien.



Le Saes s’offusque des «dérives et errements répétitifs de la Rectrice devenus insupportables et qui portent préjudice à l’Uidt», du «non-respect des textes avec des abus qui ont été observés quant à la gestion du personnel, mais aussi de la fin de son mandat».



En effet, rappellent le Secrétaire général de la Coordination du Campus de Thiès du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), Mamadou Tandiang Diaw, et ses camarades, la Rectrice de l’université Iba Der Thiam de Thiès, professeure Ramatoulaye Diagne Mbengue, a été nommée depuis le 11 octobre 2017 et avait pris service le 1er décembre 2017 (décret 2017-1938)». Aussi, ils soulignent que la loi 2015-26 du 28 décembre 2015, qui stipule en son article 16 : «le Recteur est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois», précise également, en son article 21, que «dans un délai de deux à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le Recteur est nommé par décret, mais après une procédure d’appel à candidature dont les modalités sont fixées par décret».



Ainsi, à compter du 28 décembre 2017, aucun Recteur n’aurait dû être nommé sans une procédure d’appel à candidature. Malheureusement, décrie la Coordination du campus de Thiès, «le décret fixant les modalités de nomination des recteurs ne fut pris que le 24 juin 2021 (décret 2021-846)».



L’article premier de ce décret dit : «Lorsque le mandat du Recteur arrive à son terme ou lorsqu’une vacance de poste se produit, le président de la République procède, par décret, à la nomination d’un Recteur à la suite d’un appel à candidature.» Dans son article 2, le même décret dit que «90 jours avant la fin du mandat, ou au plus, 30 jours après le terme, un comité de sélection de candidature pour la nomination d’un nouveau Recteur est mis en place».



Autrement dit, souligne la Coordination du campus de Thiès, «la Rectrice aurait dû, entre le 2 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, saisir le Pca de l’université et le Mesri pour la mise en place d’un comité de sélection afin de nommer un Recteur à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) conformément aux textes qu’elle s’empresse de faire semblant de vouloir utiliser avec l’élection de vice-recteurs qui, de toute façon, seront changés lorsque le prochain Recteur sera nommé».













