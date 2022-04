Urbanisme / Existence de 72 bâtiments menaçant ruine à la Médina : le maire sonne l'alerte. À la Médina, la présence de beaucoup de bâtiments en ruines indispose le maire, Bamba Fall. Face au danger qui plane au quotidien sur les populations, à cause de 72 bâtiments menaçant ruine à la Médina, il a donc sonné l'alerte ce lundi 25 avril 2022. Un appel a été lancé aux autorités étatiques afin qu'elles réagissent avant l'hivernage, rapporte Dakaractu.

Bamba Fall a chiffré le coût de la destruction d'un immeuble en ruine entre 8 et 12 millions de F Cfa. ''Nous demandons l'aide de l'État et de manière urgente, avant l'hivernage, a-t-il dit au cours du Comité régional de développement (Crd) spécial sur le Plan d’urgence de Modernisation de l’arrondissement de Dakar - Plateau, ce lundi. Une rencontre qui a eu lieu, à la Maison de la culture Douta Seck, au cours de laquelle le maire a relevé l'impossibilité pour la commune de prendre en charge le coût des opérations de destruction.



Ce fut aussi l'occasion pour lui, d'exprimer la volonté des populations d'avoir un lycée. ''On parle de 87 000 habitants alors que nous sommes à plus de 150 000 habitants, a dit le maire.



À sa suite, le Ndèye Ji Rew, un notable local de la Médina, a fait un plaidoyer pour le curage du canal 4, ne serait-ce qu'une fois dans l'année.



Il faut noter que cette rencontre a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, à la Maison de la culture Douta Seck. Elle résulte, selon le document parcouru par Dakaractu du Conseil des ministres du 6 avril 2022, au cours duquel le Président Sall a demandé au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, de finaliser, dans les meilleurs délais, avec les ministres et maires concernés, un Plan d’urgence de modernisation de l’Arrondissement du Plateau''.



Ladite décision, selon la même source, fait suite aux échanges qu’il a eus, lors de la 3e série de "Jokko ak Macky", avec des jeunes et des populations de l’Arrondissement du Plateau (y compris les maires de Médina et de Dakar Plateau), Deux communes qui constituent des vitrines de la capitale, dont l’amélioration du cadre de vie et l’épanouissement des populations s’érigent en priorités.



Ce Crd spécial a enregistré la présence du Gouverneur, du Préfet de Dakar et du Sous-Préfet de l’Arrondissement du Plateau, des maires et autres élus, des Directeurs généraux et nationaux, des Chefs des services régionaux et départementaux, entre autres.







