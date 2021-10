Urgence au Mali: Déclaré persona non grata, Hamidou Boly, le Représentant de la CEDEAO, sommé de déguerpir dans les 72 heures Le Président de la transition, Assimi Goïta a déclaré ce lundi 25 octobre 2021, persona non grata, le diplomate Hamidou Boly, Représentant de la CEDEAO au Mali. Avec injonction de quitter le Mali dans les 72 heures.

La note justifiant cette décision, partagée par "Confidentiel Afrique", souligne que plusieurs mises en garde ont été adressées à l’intéressé et à sa hiérarchie, suite à ses agissements incompatibles avec son statut qui ont été notés.



Le ministère malien des Affaires étrangères réaffirme toutefois, la volonté de leur gouvernement de maintenir le dialogue avec la CEDEAO et d’œuvrer ensemble pour la réussite de la transition, mais aussi de consolider les efforts pour une bonne intégration régionale.





