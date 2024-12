Urgence signalée - Alerte danger : Un important feu de brousse fait des ravages derrière la Cité Fadia Guentaba Exclusivité Leral.net- Un incendie d’une grande violence persiste depuis des heures, dans la mini- brousse située derrière la Cité Fadia Guentaba, à quelques encablures de la Boulangerie Bamba. Depuis des heures, les populations et le voisinage tentent d’éteindre ce feu, dont l’origine est pour le moment inconnue.



Mais avec leurs moyens limités, les riverains du sinistres peinent à maîtriser le sinistre. Cette zone presque jumelle dans sa configuration avec le site du Technopôle, est très difficile d’accès, et majoritairement, ce sont des habitations de fortune, des garages de mécaniciens et des abris de Baye Fall dakarois qui la peuplent.



Nos braves soldats du feu sont-ils alertés ou informés ? Mystère et boule de gomme, comme on dit !



En tout cas, grosse urgence signalée doublée d'une alerte danger, même si pour le moment, on ne parle que de dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine !





