Urgent ! Le Premier Ministre Dionne va rencontrer mardi l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités locales

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la fonction publique locale, le Premier Ministre Mahamed Boun Abdallah Dionne va rencontrer mardi l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités locales, annonce un communiqué de la cellule de communication de la Primature reçu à laviesenegalaise.com.



Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE présidera le mardi 30 janvier 2018 à 10 heures, dans la Salle de Conférences de la Primature (Ex SENAT), une rencontre avec l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités locales, lit-on dans le texte.



Ordre du jour : Suivi de la mise en œuvre de la fonction publique locale



Pour rappel, les travailleurs des collectivités locales, regroupés au sein d’une intersyndicale, avaient décrété une grève générale de 72h qui a démarré, le mercredi 24 janvier 2018.



Récemment, dans un mémorandum envoyé à la presse, l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales a exigé du Gouvernement, «la mise en place urgente et sans délai de la Fonction Publique Locale, avec l’extension du statut à tous les travailleurs des collectivités locales et la prise de mesures de 12 points distinctes ».



Parmi ces points, il y a le «Paiement des indemnités de départ à la retraite des agents redéployés et dont les communes d’accueil refusent d’obtempérer», la « Régularisation de la couverture maladie aux ayants droits victimes du redéploiement pendant la réforme de l’Acte 3 », « Réintégration des agents municipaux licenciés de manière abusive par le Maire de la Commune de Ourossogui et 9 autres questions allant tous dans le sens des accords signés avec l’Etat du Sénégal ».