Urgent - 5 à 7 ans de prison ferme contre Khalifa Sall et Cie et la relaxe pour les percepteurs Mamadou O. Boucoum et Ibrahima Touré

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Février 2018 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où ces lignes sont écrites, le procureur Serigne Bassirou Guèye a fini de faire de son réquisitoire. Ainsi, après avoir démontré le degré de culpabilité de chacun des prévenus, il a demandé :



2 ans de prison dont un an avec sursis pour Fatou Traoré;



5 ans de prison ferme pour Yaya Bodian;



5 ans prison ferme pour Amadou Motar Diop;



5 ans de prison ferme pour Ibrahima Yatma Diaw;



7 ans de prison ferme pour Mbaye Touré;



7 ans de prison ferme pour Khalifa Sall plus 5 milliards 910 millions d’amende (à payer solidairement avec Mbaye Touré);



Relaxe pour les deux percepteurs (Mamadou Oumar Boucoum et Ibrahima Touré)





Kady FATY, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook