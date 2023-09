Urgent-Ca chauffe à Kayar/ Un bateau de surveillance maritime et un véhicule de la gendarmerie incendiés: Plus arrestations des jeunes du village La gendarmerie est en train de traquer des jeunes de Kayar, village traditionnel lébou, situé dans le département de Thiès. Des jeunes ont pris le malin plaisir d’incendier hier, un bateau de surveillance maritime et un véhicule de la gendarmerie. Plusieurs jeunes sont présentement, arrêtés et transportés vers la prison de Thiès.

L’émigration clandestine continue de faire ses effets néfastes. Cette fois, ce n’est pas la mer qui tue. Mais, des jeunes révoltés, animés par une volonté d’embarquer pour l’Europe et conscients de la présence des gendarmes à bord de la mer ont brûlé le véhicule de la gendarmerie et le bateau de surveillance positionnés pour empêcher les départs.



Depuis hier, vers 3 heures du matin, la gendarmerie, transporté dans plusieurs véhicules d’intervention a envahi totalement le village. Bien armée, les gendarmes traquent intensément, les jeunes. Certains jeunes par peur d’être embarqués se sont terrés dans les maisons. D’autres ont tout bonnement fui pour échapper.



Et, pour le moment, la tension reste vive. Plusieurs jeunes sont déjà arrêtés et transportés vers Thiès. Mais, la gendarmerie poursuit toujours, l’opération dans ce village des révoltés.



Affaire à suivre...



