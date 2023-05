Urgent/ Cour d'Appel: Ousmane Sonko condamné 6 mois avec sursis

Ousmane Sonko, leader de Pastef vient d’écoper d’une peine de 6 mois avec sursis dans son procès en appel l’opposant à Mame Mbaye Niang. Cette condamnation confirme le montant des 200 millions de FCfa des dommages et intérêts en première instance. Elle est aussi, une peine, assimilée à une perte de son éligibilité à l’élection présidentielle de 2024.



Avec cette condamnation, les chances de voir Sonko participer à l’élection présidentielle sont compromises. Puisque le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à six mois avec sursis. Mais, il reste à Sonko l'espoir de la Cour de Cassation pour renverser la situation.



Après les plaidoieries des avocats, le procureur de la Cour d’Appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, avait demandé la peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme contre le leader de Pastef Les Patriotes.



A retenir qu’Ousmane Sonko a été poursuivi pour les délits d’injure, de faux et usage de faux et de diffamation.