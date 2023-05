Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Urgent/ En parfait état de santé: Ousmane Sonko, entre les mains des éléments du GIGN est en train d’être transporté chez lui à la Cité Keur Gorgui Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 21:20 | | 9 commentaire(s)| Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, en route vers Dakar dans le cadre de sa caravane de liberté a été freiné en cours de route. L’opposant radical, dont ses partisans et membres de parti disent qu’il est introuvable depuis quelques heures, est entre les mains des éléments des forces de défense et de sécurité. Sonko est présentement, en train d’être conduit chez lui, à la Cité Keur Gorgui.

Les éléments du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) sont en train de transporter vers Dakar, Ousmane Sonko, leader du Pastef. Il a été chipé sans difficulté de la masse, lors de sa caravane de liberté. Malgré les susceptibilités de ses souteneurs à réagir avec des jets de pierres, il a été extirpé de la foule sans difficulté.



Arrêté, l’opposant très prolixe, sera sous peu, déposé chez lui, en toute tranquillité à la Cité Keur Gorgui. Mais, Ousmane Sonko, précise-t-on, est en très bonne santé.



L’Etat du Sénégal a montré encore une fois, l’inviolabilité des principes de l’Etat de droit. L’autorité a déroulé les moyens nécessaires pour freiner l’ardeur de Sonko. Les éléments du Gign ont fait montre de leur classe et technicité pour cette mission régalienne de maintien de l’ordre et de sécurité publique.



Affaire à suivre...





Accueil Envoyer à un ami Partager