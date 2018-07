Urgent- Hué par les partisans de Khalifa Sall, le juge Kandji fait évacuer la salle d’audience

La tension est montée d’un cran au Palais de justice de Dakar. Le président de la Cour d’appel de Dakar a fait évacuer la salle d’audience. Il a été pris à partie par des partisans de Khalifa Sall qui manifestaient leur colère après le rejet de la demande de libération. « J’ai quitté cet arrêt et rien ne m’y fera revenir. J’ai rendu ma décision conformément aux lois et règlements du pays. Je peux suspendre encore l’audience pour 10 mn, le temps que vous vous organisez pour soulever d’autres exceptions. Sinon j’appelle les prévenus à la barre », a opposé le juge Kandji aux avocats du maire de Dakar, qui voulaient faire des observations sur la décision qu’il venait de rendre.



Suffisant pour que le public se mette à le huer, plongeant la salle d’audience dans une cacophonie totale. Se sentant vexé, Demba Kandji a demandé aussitôt aux forces de l’ordre de vider la salle. Au moment où ces lignes sont écrites, il ne reste que les journalistes et les avocats dans la salle.















Kady FATY, leral.net