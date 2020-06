Urgent / Kaffrine: Un bus de transport se renverse et fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 22:40

Un accident vient de se produire à l’instant, à quelques vingt kilomètres de Kaffrine. Il s’agit d’un bus ayant quitté la gare des Baux Maraichers de Dakar pour Ziguinchor.



L’accident s’est produit dans la commune de Sagna, à 20 km de Kaffrine. Le bus de transport, d’après la source, a dérapé et heurte un kiosque de transfert d’argent.



Ainsi, le premier bilan fait état de 3 morts et de plusieurs blessés, dont l’adjoint au maire de la commune de Sagna. Les 5 blessés comptabilisés ont été évacués à l’hôpital de Kaffrine par les sapeurs-pompiers.



