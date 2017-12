Urgent : Le « Five » et le Petit Théâtre ravagés par un incendie aux Almadies

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2017 à 13:07

Un incendie d’une rare violence a ravagé, il y a quelques minutes la célébre discothèque « Le Five », située sur la route des Almadies. Plusieurs bâtiments voisins dont le complexe culturel « Petit Théâtre » appartenant aux Ndour, n’ont pas été épargnés par le sinistre.



Selon la RFM, un électriicien qui procédait à des installations au niveau de la boîte de nuit, serait à l’origine du sinistre. Nous y reviendrons.

















