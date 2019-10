Urgent- Me El Hadj Diouf, accusé de détournement de 200 millions de FCfa : Son demi-frère, Pape Cheikh Fall et Papis Diatta arrêtés et gardés à vue à la Section de Recherches L’histoire de détournement de 200 millions de FCfa d’un émigré sénégalais dans laquelle Me El Hadj Diouf a été accusé, a atterri à la Section de Recherches de la Gendarmerie. Présentement, le demi-frère de l’avocat, Cheikh Fall Kane et son ami Papis Diatta sont arrêtés et gardés-à-vue.



Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 23:33

Me El Hadj Diouf, joint au téléphone, confirme leur arrestation et leur garde-à-vue. Ces derniers, explique-t-il, sont poursuivis pour fausses accusations et diffamation. Convoqués à la Section de Recherches de la Gendarmerie, ils ont buté sur l’incapacité à fournir des preuves de leurs accusations. Et, il leur a été donné jusqu’à ce mercredi, pour remettre leurs éléments de preuves à la gendarmerie.



Malheureusement, précise-t-il, rien n’a été fourni. C’est ainsi que les gendarmes ont décidé de les arrêter et de les mettre en garde-à-vue.



N’empêche, Me Diouf précise qu’il a été engagé dans ce dossier comme avocat de Papis Diatta pour aider à entrer en possession d'un legs ou héritage. Suite à cet engagement, l’avocat soutient avoir écrit à la Banque. Mais, il n’a pas encore eu de réponse. Surpris, dit-il, de voir un jour, le journal Le Témoin publié un article, pour titrer sur une affaire de 200 millions de FCfa d’un émigré détourné par Me El Hadj Diouf.



« Je savais que cette affaire était une machination politique pour ternir l’image d’un avocat gênant. Mon demi-frère a été manipulé. La Gendarmerie a demandé des preuves, ils n’en ont pas. C’est grave et ridicule », a regretté Me El Hadj Diouf.



Affaire à suivre…

