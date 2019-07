Urgent - Nécrologie: Le reporter de L’Observateur à Mbour, Alioune Diop vient de rendre l’âme

Le reporter de L’Observateur à Mbour, Abdou Wahab Diouf dit Alioune Diop n’est plus. Il est décédé ce jeudi soir à Mbour.



La levée du corps aura lieu, vendredi à Mbour et l’enterrement est prévu le même jour, dans son village natal, à Digane, près de Touba. GFM présente ses condoléances les plus attristées à toute sa famille.













IGFM