Urgent - Sébikotane: Un camion-citerne perd le contrôle et tue 6 personnes sur le coup

Mercredi 22 Août 2018

Un accident de circulation s’est produit à Sébikotane vers 6 heures du matin à hauteur de l’usine SENAC Eternit.



En effet, un camion-citerne transportant du carburant s’est fait exploser le pneu, le chauffeur a alors perdu le contrôle, et "ramassé" toutes les voitures sur son passage.



Plusieurs blessés ont été dénombrés en plus d'un bilan macabre de 5 personnes qui ont perdu la vie sur le coup..

