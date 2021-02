Urgent - Touba: Plus de 40 personnes, voulant faire le “Tawaf” à la Grande Mosquée, arrêtées Des inconnus habillés en blanc voulaient faire le tour de la Grande mosquée de Touba en guise de pèlerinage. A l’instar de ce qui se fait à la Mecque…



Tawaf à la Grande Mosquée



A Touba, plus de 40 personnes ont étés arrêtées. A bord de deux bus, ces pèlerins d’un jour se sont rendus à la Grande mosquée de Touba pour faire le Tawaf. Pourtant, le seul lieu indiqué pour une telle pratique cultuelle se trouve être la Mecque.



Le veto du Dahira Khidmatoul Khadim



Mais il fallait compter avec le Dahira Khidmatoul Khadim, qui leur a interdit tout accès au lieu de culte. Et, il s’ensuivit une bagarre entre les deux groupes. La police, arrivée sur les lieux, a procédé à des arrestations dans les rangs de ces singuliers pèlerins…



Regardez :

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 23:39



