Urgent: un jeune talibé de 8 ans violé à Rufisque, un homme arrêté Les faits viennent de se dérouler à la cité Gabon de Rufisque, non loin de la route nationale. Un jeune talibé âgé de 8 ans, du nom de Abdou Diop, a été violé par un homme âgé de 27 à 30 ans. Un témoin oculaire des faits, qui s’est exprimé sur la RFM, a dit voir l’enfant sortir d’un bâtiment en construction en pleurs. Interrogé, il a raconté qu’un homme caché dans le bâtiment venait de le violer. Le témoin et un autre homme partent de suite aux trousses du violeur, l’interpellent, alors qu’il tentait de fuir. Mal lui en a pris puisqu’il est tombé à deux reprises, avant de se faire attraper. Mise au parfum, la police a arrêté le pédophile violeur.

