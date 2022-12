Usage de fausse qualité et escroquerie : G. Feirrera accusé par ses frères et sœurs, de s’être accaparé de leur héritage

Il ressort des débats d’audience que G. Ferreira s’est procuré un faux jugement d’hérédité, pour mettre la main sur l’héritage de sa mère décédée, il y a de cela 30 ans. Le patrimoine est constitué de 2 titres fonciers de 5 hectares.



A l’insu de ses frères et sœurs, il a vendu les terres. Ce qui lui a valu des poursuites judiciaires pour usage de fausse qualité, faux, usage de faux et escroquerie. Attrait hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour diluer sa peine, il soutient qu’il n'a muté qu'un seul titre foncier en son nom. Et il confirme l'avoir vendu à un promoteur à 32 millions FCfa, pour la viabilisation. « J’avais informé mes frères de la vente du Tf 2004 », a souligné G. Feirrera.



Mais ces déclarations ont été battues en brèche par les plaignants. L’un de ses frères indique que c’est à la gendarmerie qu’il a su que G. Feirrera avait muté les terrains, avant de les vendre. « Nous sommes 5 héritiers et il est le seul à avoir bénéficié de ce patrimoine sans notre aval. Les titres fonciers en question sont situés à Rufisque », a renseigné son frère, qui ajoute que sa mère n’a jamais délégué de son vivant, une quelconque personne pour le partage de ses biens.



« Les maisons dans lesquelles nous habitons, appartiennent toutes à notre défunte mère. Et chaque enfant perçoit l’argent des loyers », a confié le frère du mis en cause. Avocat des plaignants, Me Ousseynou Fall renseigne que le prévenu a muté deux titres fonciers à l’insu des héritiers légitimes. A l’en croire, la superficie de l’un des terrains est de 20.000 m² et l’autre est de 30.000 m² et sont situés à Rufisque. Convaincu de la volonté de G. Feirrera de spolier ses frères et sœurs, Me Fall a réclamé la somme d’un milliard de francs Cfa, pour la réparation du préjudice.



Selon le représentant du ministère public, les faits sont extrêmement graves. Estimant que l’usage de fausse qualité et de faux et usage de faux ne souffre d’aucune contestation, le parquetier a requis 2 ans ferme contre le mis en cause.



Toutefois, le conseil de la défense considère qu’aucun document ne prouve le faux. « Les terrains sont toujours existants, car G. Feirrera n’a cédé que 2 terrains et a reçu un montant pour la viabilisation », a précisé la robe noire qui, toutefois, a admis l’escroquerie en jugement. « Mon client s’est fait ce jugement sur la base d’éléments qui ne sont pas en conformité. Par rapport aux biens, il y a bel et bien une répartition, chacun des héritiers a été laissé avec la maison occupée, seulement, cela n’a pas été homologué », a soutenu l’avocat, avant de plaider une application bienveillante de la loi. Le délibéré est fixé au 3 janvier prochain.