Usagers préparez-vous : Facebook va changer de nom !

Selon The Verge, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, annoncera le changement de nom dès le 28 octobre 2021. Ce jour là, le réseau social organisera une conférence annuelle intitulée Connect.





Mark Zuckerberg souhaiterait que le public ne résume plus son entreprise à un simple réseau social. Ce changement d'appellation vise à refléter les ambitions de Facebook dans le domaine de réalité virtuelle et du metaverse, cet univers numérique qui souhaite s'imposer comme l'Internet du futur.



Facebook se tourne vers le Metaverse



Le fondateur de Facebook n'a jamais caché l'immensité de ses ambitions dans le domaine du metaverse. Cet univers numérique virtuel devrait permettre aux internautes d'échanger en trois dimensions, grâce à des casques VR et AR notamment. Pour Mark Zuckerberg, Facebook sera devenu d'ici 5 ans une entreprise metaverse. Cette activité devrait même finir par supplanter les réseaux sociaux



“Les personnes qui nous considèrent principalement comme une entreprise de médias sociaux vont nous considérer comme une entreprise métaversée. Je pense que ce sera le prochain grand chapitre pour notre entreprise”, assurait Mark Zuckerberg en juillet dernier.





Pour développer son metaverse, dont le développement est encore à sa genèse, le milliardaire a prévu de créer 10000 emplois “hautement qualifiés” en Europe. Pour achever la création de cet univers numérique, le créateur de Facebook a impérativement besoin “de nouveaux protocoles et standards, de nouveaux équipements, puces et logiciels”.





D'après les données de The Verge, ce nouveau nom pourrait être lié à Horizon, le jeu vidéo en ligne en réalité virtuelle développé par Facebook. Notez que la nouvelle appellation ne concernerait pas le réseau social Facebook mais l‘entité qui regroupe toutes les activités du groupe californien. Pour mémoire, Facebook a déjà changé de nom depuis sa création en février 2004. Aux origines, la plateforme s'appelait “The Facebook”.





iGFM Source: The Verge