Usine de Keur Momar Sarr : les travaux démarrent finalement jeudi « L’usine de Keur Momar Sarr mise en arrêt total demain mercredi, à partir de 8 heures à laquelle débuteront les travaux. Ceux-ci ont trait à la déconnexion des anciens trois ballons anti-béliers d’une capacité total de 150 mètres cubes (…). La situation reviendra à la normale dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril ». C’est ce que notait un communiqué conjoint de la Sde et de la Sones.

Toutefois, selon la Rfm, qui cite le Directeur des exploitations de la Sde, Diéry Ba, les travaux vont finalement démarrer, jeudi prochain. Amadou Diéry Ba n’a, toutefois, pas indiqué la durée exacte de ces travaux. « Les travaux étant dirigés par la Sones et sa direction, il faut laisser le soin à la Sones de nous indiquer la durée des travaux », a, indiqué Diéry Ba. Qui ajoute que « des mesures palliatives seront prises pour aider la population à faire face à la crise, avec un dispositif de citernes et la remise en service de points d’eau gratuits ».

