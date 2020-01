Usurpation d'identité: M. Sow voulait rejoindre l'Europe avec les papiers de son grand frère

M. Sow a été jugé au tribunal de grande instance de Mbour pour répondre des délits d'usurpation d'identité. Le tailleur de 38 ans a tenté de voyager avec des documents qui ne lui appartenaient pas. Mais pas avec n'importe quels papiers. Il voulait en effet quitter le pays avec le passeport et le titre de séjour de son grand-frère. Ce dernier est mort et le petit frère qui avait quelques traits de ressemblance avec le défunt, a voulu en profiter. Sachant que les papiers étaient encore valables, M. Sow a voulu sauter sur le coup pour rejoindre l'Europe.



Devant la juge, le prévenu a expliqué que c'est son grand-frère, H. M. Sow qui lui avait envoyé les papiers un mois avant sa mort.



Son avocat, Me Niane, a demandé la clémence du tribunal. Il a mis l'acte de son client sur le compte du désespoir.



'' Nous ne pouvons pas ignorer la douleur de ces jeunes. Combien de jeunes sont morts en traversant l'océan. L'État ne fait absolument rien. Ils sont combien dans nos universités? Nous avons suffisamment de diplômés qui chôment. Ce n'est pas en mettant ces jeunes en prison que vous allez régler le problème.



Son acte n'est pas justifiable. Je demande grâce et une application bienveillante de la loi '', défend Me Niane.



La juge a été clémente envers Mamadou Sow, qui a bénéficié de trois mois de sursis.

