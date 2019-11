Usurpation de fonction: un « faux » policier dépouille les populations de leurs biens

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Ce genre de cas devient de plus en plus fréquent. En effet, ce n’est pas la première fois qu’un individu se fait passer pour un policier pour dépouiller des populations de leurs biens. Cette fois, les faits se sont déroulés à Pikine, où un jeune homme a grugé les habitants de ce département de Dakar.



D. Sy est le nom de l’éleveur qui s’est fait passer pour un agent de la Sûreté urbaine, rapporte le quotidien La Tribune. Ce célibataire qui a fait des opérations de sécurisation à Pikine, a profité de ces moments pour racketter la population. Mais c’est grâce à l’œil alerte d’une personne qu’il a été dénoncé pour ses nombreuses forfaitures. En effet, il a été cueilli à son domicile lors d’une descente par les vrais policiers. Ces dernières ont trouvé en sa possession une carte de police. Présenté devant le tribunal, D. Sy a finalement écopé de 3 mois avec sursis, pour "manque de preuves".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos