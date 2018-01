VIDEO-151 millions FCFA, le premier « Adiya » reçu par Serigne Mountakha

Le défilé des familles de Serigne Touba et de celles de ses Cheikhs pour acte d’allégeance se poursuit devant le nouveau Khalife général des mourides. Les plus remarqués, hier, étaient ceux de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall et de Mame Cheikh Anta. Cependant la visite de la famille du frère de Serigne Touba à Serigne Mountakha Mbacke est symbolique à maints égards.



Sous la conduite du Khalife de Darou Salam, la famille de Mame Cheikh Anta Mbacke a fait allégeance au nouveau Khalife. Mais pas avec les mains vides. Selon, « Darou Salam » est venu avec un « Adiya » de 151 millions de FCFA. Un premier « Adiya » (offrande d’un disciple a son marabout), reçu par le Khalife général des mourides des mains de la famille de celui qui fut l’argentier du Mouridisme.



Pour la petite histoire, l’argent a été collecte depuis longtemps. Cependant Serigne Sidy Mokhtar qui devait le recevoir, était souffrant et avait demandé au Khalife de Darou Salam de venir le lui remettre ce jeudi (hier). Entre-temps, le septième Khalife des Mouride a été rappelé à Dieu. Mais le rendez-vous a été respecté, le représentant de Serigne Touba a reçu hier, jeudi, comme souhaitait son prédécesseur, un « Adiya » de 151 millions de FCFA des mains de la famille de Mame Cheikh Anta.