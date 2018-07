VIDEO - Affaire Khalifa Sall: Me Doudou Ndoye assimile les nombreuses violations à du « Niakk Diom » En marge de la conférence de presse tenue, hier vendredi, par le collectif des avocats du maire de Dakar, Me Doudou Ndoye, a jugé très graves, voire dangereuses les nombreuses violations des droits de Karim Wade et Khalifa A/ Sall. Selon l’avocat, elles peuvent installer le pays dans un climat d’instabilité sur regain de vengeance. Dakar Matin.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Juillet 2018 à 13:50



