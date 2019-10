VIDEO - Affaire des 94 milliards: un des héritiers fait de grosses révélations et mouille tout le monde Yéri Diakhaté âgé de 83 ans est un des héritiers du titre foncier 1451/R à propos duquel Ousmane Sonko accuse Mamour Diallo de détournement de 94 milliards. Dans cet entretien accordé à Pikini Production, il fait de grosses révélations et étale une affaire qui a opposé de grands bandits, et qui comme d’habitude, a éclaté au moment du partage du butin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019

Revenant sur les créances rachetées par Tahirou Sarr, à hauteur de 2,9 milliards, payés aux héritiers, Yéri Diakhaté a expliqué que le patron de Sofico a « racheté les créances et payé la somme avant même l’homologation du tribunal ». Pire, encore, révèle-t-il, « les héritiers n’ont jamais su que l’estimation du terrain était de 94 milliards au moment d’encaisser cet argent ».

Parlant d’Ousmane Sonko, il estime que le leader de Patef maîtrise le dossier mieux que tout le monde et qu’il a droit de parler.

Toutefois, prévient-il, « s’il avait perçu sa part, au moment du partage, il n’aurait jamais parlé ».

Et de marteler : « l’affaire a éclaté au moment du partage », confirmant qu’il y a bien eu partage d gâteau entre les différents protagonistes dans cette affaire.

Et de faire une dernière précision : « Ousmane Sonko était le collaborateur de Mamour Diallo ».

