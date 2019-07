VIDEO - Aliou Cissé : « On espère jouer la grande finale » Présent en conférence de presse, très heureux, Aliou Cissé ne cache plus ses ambitions. Après avoir arraché sa qualification pour les demi-finales de la CAN 2019, le sélectionneur du Sénégal veut disputer la grande finale, prévue le 19 juillet.

« Toutes les équipes sont bonnes. On connaît Madagascar pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises. Quant à la Tunisie, elle a une bonne équipe avec beaucoup d’individualités. Donc, on ne sous-estime personne. Il faut bien se préparer pour jouer ces demi-finales. On espère jouer la grande finale », a-t-il dit au sujet de l’un de ses adversaires en demi-finales.





« Je salue le mental de mes joueurs »



Revenant sur la victoire (1-0) devant le Bénin, le technicien sénégalais s’attendait à ce genre de rencontre. « Nous avions la possibilité de marquer, mais c’était un très difficile. Le Bénin est difficile à marquer et à manœuvrer. Donc, on s’attendait à un match compliqué. On a réussi à marquer ce but. Je salue le bon mental de mes joueurs qui n’ont rien lâcher. Ils ont continué à jouer malgré tout », a-t-il soutenu, soulignant que le score du match ne pouvait qu’être court. « Le Bénin est compact et maîtrise ce qu’il fait. Mais, les consignées ont été respectées », a-t-il conclu.

