VIDEO - Anna Mbow, esthéticienne: « la qualité a un prix »

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|

Quand on veut un produit de qualité, il faut y mettre le prix. C’est l’avis de Anna Mow, esthéticienne, qui a ouvert son institut depuis 2 ans. « La qualité a un prix, surtout dans les métiers de la beauté, de l’éducation ou de la médecine », estime-t-elle. Toutefois, elle fait la différence entre son travail et les services douteux proposés dans d’autres salons suspects. « Nous sommes un institut, pas un bordel », martèle-t-elle. Et selon elle, le métier d’esthéticienne marche bien au Sénégal, même si elle avoue que l’activité peut baisser pendant ce mois béni du ramadan.