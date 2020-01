VIDEO - Anniversaire «privé» de Dioufy: You et Péne assurent le show à la Villa Cristal

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

L’enfant de Balacoss (Saint-Louis, Sénégal), El Hadji Diouf a fêté ce 15 janvier ses 39 ans ! La venue au monde d’un des plus grands footballeurs sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf a été célébrée dans un hôtel de la place. Les deux chanteurs de renom, à savoir Youssou Ndour et Omar Péne ont assuré l’ambiance.

Les deux artistes ont interprété une des chansons de «Euleuk Sibir», dédié à Banda Ndiaye, titre éponyme de leur album commun, devant des fans hystériques. Il a été mis sur le marché le 18 avril 1996 par Youssou Ndour et Omar Pène.