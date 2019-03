VIDEO - Après Touba et Mbacké, Moustapha Cissé Lô sème le trouble à Yoff Le divorce semble être définitivement consommé entre Cissé Lô et la communauté Léboue de Yoff. Ces derniers, l'accusent de les avoir traité de crève-la-faim. Pour ces dignitaires Lébous, 300 millions n'est rien comparé à la valeur des Yoffois. Et donc, c'est les insulter en déclarant, qu'il a investi cette somme pour battre campagne à Yoff et environs. Ne pouvant ainsi avaler cette pilule amère, ils demandent au Président Macky Sall de le freiner, au risque d'en découdre avec lui.

