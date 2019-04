VIDEO - Ce que vous ignorez sur la relation entre Roger et Thialiss de la série "Pod et Marichou"

Thialiss de la série "Pod et Marichou" dit être prêt à interpréter tous les rôles. Il invite tout simplement le public a faire la différence entre le personnage et la personne. Par ailleurs, l'acteur a confié au micro de Leral Tv, les séquences qui ont le plus marquées dans la série, non sans témoigner sur sa relation avec Roger.