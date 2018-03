Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO : Eudoxie Yao choque les internautes dans une émission : les raisons ! Rédigé par leral.net le Samedi 10 Mars 2018 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Même si la vidéo date de quelques semaines, elle continue toujours de provoquer des réactions de la part des internautes, surtout ceux de l’Afrique de l’Ouest qui se disent offusqués par la mauvaise prestation de la belle Eudoxie Yao.

En effet, dans une émission très connue à la télé ivoirienne, la people des réseaux sociaux était l’invitée. Et dans une partie de l’émission, celle qui circule régulièrement sur les réseaux sociaux, se prête à un jeu traditionnel de l’animatrice.

Puisqu’elle avait refusé de donner son âge, le principe voudrait qu’elle choisisse une question écrite sur un papier caché dans un verre. Sans hésiter, elle tire une question, et commence à la lire. L’animatrice reprend le papier et se charge de dicter la question à notre star.

Le principe était de choisir un mot à épeler entre : accueil, xénophobe, et klaxon. Pour un premier temps, Eudoxie choisit délibérément le mot « xénophobe ». Mais elle commence par hésiter au moment de l’épellation. Elle aligne un « z » à la place de « x » et continue dans le même élan de fautes. L’animatrice ne l’a pas laissée finir. Et l’a invité à choisir un autre mot. Elle prend le mot « accueil » mais récidive et laisse l’animatrice dans un fou rire.

La vidéo partagée sur internet n’a pas fait rire les internautes. Ils ont plutôt critiqué sévèrement le faible niveau de la people Eudoxie Yao. Certains commentaires frisaient même des grossièretés.

Suivez la vidéo:

