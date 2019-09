VIDEO - Gaz sénégalais- Nouvelle révélation de Sonko: « Kosmos Energy a vendu 20% de ses parts du gaz sénégalais, à la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi » Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a révélé hier, vendredi lors de la marche de "Aar Li Nu Bokk"que Kosmos Energy a vendu 20% de ses parts dans le gaz sénégalais, à la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi.



«J’ai lu, ce matin, un article qui renseigne que Kosmos a vendu les 20% de ce qui lui restait sur le gaz sénégalais à la compagnie nationale de Abu Dhabi. Ils vendent nos richesses nationales et certains y gagnent des milliards et des milliards de FCfa. De Petrotim à Timis, de Kosmos à Bp. Aujourd'hui c'est Abu Dhabi», a regretté Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019



