VIDEO - Hadj 2019: Voici les raisons du blocage des 41 pélérins sénégalais à Dakar Le Délégué général au pèlerinage à la Mecque, Abdoul Aziz Kébé n'a pas apparemment goûté aux diatribes de l'Imam Moustapha Niang, propriétaire de l'agence "Sirmang Voyages", lequel s'était attaqué sévèrement à lui, dans cette vidéo publiée ci-dessus. Et la meilleure façon de se venger contre son antagoniste, qui l'avait traité de tous les noms d'oiseaux, était de bloquer ses 41 pèlerins pour ce Hadj 2019 à Dakar. Contacté par Leral.net, Imam Moustapha Niang confirme: "En plus de cette vidéo dans laquelle je dénonçais ses pratiques peu orthodoxes, il me soupçonne de vouloir prendre sa place à la tête de la Délégation générale, à cause de ma proximité avec le Chef de l'Etat Macky Sall. Il a trahi l'Islam et les musulmans", a dénoncé le religieux. Toutefois, il a promis de rencontrer ses 41 pèlerins malheureux ce soir à 17h, pour discuter des modalités de remboursement de leur argent, qui s'élève à 135 millions FCFA.

Mercredi 7 Août 2019 à 13:20



