(VIDEO) Hommage : Les enfants de Coumba Gawlo sortent de l’ombre pour chanter leur mère

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 13:55 | | 1 commentaire(s)|

Avec leur style, leur imagination et tout l’amour qu’elles portent pour leur maman, les filles de Coumba Gawlo ont fait une vidéo poignante pour rendre hommage à leur référence, leur protectrice et modèle. Avec des mots simples mais tout aussi poignants, Ndèye Rokhaya, Anna Dior et Perle ont fait parler leur cœur, en souhaitant joyeux anniversaire à leur mère. Un cadeau poignant et d’une sincérité telle que ces mots doux, venant de ses anges, ont simplement emplis de joie la Diva en ce jour spécial pour elle.