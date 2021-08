VIDEO: Khadim Mboup, l’homme qui s’était déguisé en femme au Bac raconte...

Il avait fait le buzz et le tour des réseaux sociaux, il y a quelques jours. Khadim Mboup a décidé de sortir du silence. Libre, après 7 jours passés en prison, l’homme célèbre pour s’être déguisé en femme, lors du Bac, a accordé un entretien à nos confrères de Igfm. L’étudiant à l’IFACE de Dakar s’est confié sur sa vie, son parcours et évidemment l’affaire qui a défrayé la chronique. D’une voix légère, il retrace cette affaire qui marquera sa vie et celle de ses proches.