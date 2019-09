VIDEO - Le retour très rythmé d’Amina Poté à la TFM après l’accouchement

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

Amina Poté qui s’est mariée il y a plus d’un an, a eu son premier bébé dans ce ménage. Elle a accouché et célébré le baptême aux Etats-Unis.

Absente depuis quelques temps sur le petit écran, elle refait surface à la Télévision Futurs Médias (TFM) dans un nouveau look très chic.