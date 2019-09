VIDEO - Les 100 millions bouclés: «Taïb Socé a versé des larmes… » (Fadel Guèye)

Le Téléthon, une réussite



Fadel Gueye a félicité les musulmans sénégalais, pour leur large contribution au Téléthon organisé à la Sen TV pour Taïb Socé. Mention spéciale à Oustaz Iran Ndao, Oustaz Alioune Sall, Mame Mactar Gueye de Jamra, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement.



Taïb Socé, en larmes



Poursuivant, le président du collectif révèle qu’il est parti voir Taïb Socé pour lui dire que le montant des 100 millions, exigé pour sa libération est désormais atteint en 17 jours. Très heureux, Taïb n’a pas pu contenir ses larmes. «Il a versé des larmes en disant qu’il ne pourrait jamais remercier les musulmans du Sénégal», témoigne-t-il au micro de Senego.



Bientôt la libération



Leur mission accomplie, Oustaz Fadel fait savoir que le prêcheur de la Tfm va humer l’air de la liberté d’un moment à l’autre. Et que ses avocats ont déjà entamé la procédure.



Des préalables



Notre interlocuteur de rajouter qu’il faut juste que les deux parties, l’avocat de Taïb Socé et celui du plaignant Bassirou Sall se réunissent autour d’une table. «L’avocat de Taïb m’a dit qu’il a déjà fait le référé. Et il ne reste que des heures afin qu’il puisse rentrer chez lui»