VIDEO-Mahammed Dionne répond à Pape Alé Niang: « Il n'y a aucun scandale et le livre est comme les fromages hollandais » Le livre "scandale au cœur de la République : le dossier du Coud" de Pape Alé Niang a fait réagir le ministre d’Etat et secrétaire général de la présidence de la République Mouhammed Boune Abdallah Dionne. A Gossas où il présidait un « Sargal » qui lui est dédié, l’ancien Premier ministre a commenté quelques passages, rejetant les accusations de mal gouvernance sous le régime de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos