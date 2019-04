VIDEO- Matar Bâ: « le Président Macky Sall terminera tout ce qu’il a entamé à Darou Mouhty » Le ministre des Sports, Matar Bâ qui a dirigé la délégation officielle, dimanche, lors de la cérémonie officielle du Magal de Darou Mouhty, a donné l’assurance que le chef de l’Etat finira tous les chantiers qu’il a entamés dans la ville sainte, notamment les routes et la maison Keur Darou. Matar Bâ a également sollicité des prières du Khalifa à l’endroit du chef de l’Etat et pour un Sénégal de paix.

