VIDEO - Ministère de la Jeunesse: Les ultimes Conseils de Pape Gorgui Ndong à Néné Fatoumata Tall

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019

Le désormais ex-ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong n'a pas été avare en conseils vis à vis de sa remplaçante à la tête du Ministère. Il a profité de la cérémonie de passation de service pour lui filer quelques secrets gage de réussite à sa nouvelle mission. "N’ayez pas peur des jeunes, allez à leur rencontre pour les écouter. Revoyez l’organisation des vacances citoyennes..." a t-il suggéré à sa successeur. Avant d'ajouter" Vous êtes la première jeune de notre pays, vous représentez la jeunesse de notre pays et c’est à vous de refléter l’image de notre jeunesse. Refusez à vous livrer à des combats de bas étage, maintenez le cap et le dynamisme pour défendre la jeunesse sénégalaise".

Etant rassuré que la jeunesse est entre de bonnes mains, Pape Gorgui Ndong a fait que l'obtention de bons résultats ne dépend pas du nombre de diplômes. "Je sais que c’est avec efficience que vous allez traduire la vision du Président Macky Sall et cela ne nécessite pas beaucoup de diplômes. Je suis sûr que vous allez réussir cette mission" conclut-il.

