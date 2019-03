VIDEO - Mohamed Sylla, responsable de l'APR à Touba déballe : "Au moins 17 ministres, DG,(...) Ce que le PR Macky Sall ignore sur Touba (...)" L'actualité, c’est le remaniement ministériel tant attendu. Prétexte pour dakarposte d'interviewer un des jeunes leaders de l'APR, en l'occurrence Mohamed Sylla.

Dans cet entretien exclusif, cette grosse légume du parti au pouvoir établi à Touba revient sur la dernière Présidentielle, non sans déballer.

En effet, Mohamed Sylla, connu comme un jeune acteur politique, qui abhorre la langue de bois, a révélé détenir une liste d'au moins 17 ministres entre autres Directeurs Généraux...qui ont dealé avec le chef de file du parti REWMI Idrissa Seck avant et pendant la campagne électorale du scrutin du 24 février dernier.

Aussi, a t'il fait un round up sur la situation dans la capitale du mouridisme et une évaluation par rapport à ce qui a été obtenu comme résultats lors des différentes élections par l'APR à Touba, entre autres révélations et non des moindres

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Dakarposte.com

