VIDEO - Moustapha Cissé Lô, gourdin à la main : « J’attaque, je cogne et je gagne » Après sa vidéo polémique sur Ousmane Sonko, Moustapha Cissé Lô sévit à nouveau. Gourdin à la main, et comme s’il parlait aux opposants, il lance un « j’attaque, je cogne et je gagne ».

Senenews

