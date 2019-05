VIDEO - Ousmane Sy: " La Police a toujours besoin de la population pour bien faire son travail"

Le Directeur général de la Police, Ousmane Sy a magnifié la collaboration entre la population et la police dans le cadre de la sécurité du pays. " La police a toujours fait face à ceux qui ne suivent pas la loi et c'est dû en grande partie, au soutien de la population", a fait savoir M. Sy. Selon lui, la police est va continuer à " tendre la main " à la population et se "mettre à sa disposition pour que règne la paix ".



Le Directeur général de la Police présidait la passation de service entre le commissaire Babacar Badji, au poste depuis dix mois, et Bassirou Sarr, précédemment aux commandes du Commissariat de Diourbel.

