VIDEO - Pape S. Bathily: "Faire de Mamour Diallo le premier magistrat de la ville de Louga, est une demande sociale..." "La population de Louga a cru à la politique de développement de Mamadou Mamour Diallo et à son statut d'homme d'Etat pour ses nombreuses réalisations, visibles dans la commune et dans le département. Et celle-ci a fait de sa volonté d'en faire le premier magistrat de la ville, une demande sociale ", a annoncé solennellement Pape Samba Bathily, membre du mouvement "Dolly Macky Sall". D'après lui, leur leader qui compte aller à l'assaut des suffrages des populations lors des élections locales de décembre 2019, a redoré le blason de l'APR et de la coalition BBY dans la capitale du Niambour durant ses quatre années passées à la Direction des Domaines, en déployant d'importants moyens financiers pour atténuer la souffrance des populations.

