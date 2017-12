VIDEO- Recouvrement des biens mal acquis: Birahim Seck rectifie Aminata Touré

L’ancien Premier ministre a affirmé hier, que l’Etat du Sénégal a recouvré plus de 200 milliards F Cfa depuis le lancement de la traque des biens mal acquis. Comme il fallait s’y attendre, les démentis ne sont pas fait attendre. Et parmi eux, Birahim Seck, responsable du Forum Civil qui a même poussé le bouchon plus loin, en mettant à nu la gouvernance "sombre et vicieuse" de Macky Sall.

