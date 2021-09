Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO/ Régulation des médias: Babacar Diagne preside un colloque international à Abidjan Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 22:30 | | 0 commentaire(s)| Les membres de la plateforme des pays de l’Uemoa et de la Guinée ont eu une rencontre avec le premier Ministre de la Côte d’Ivoire, Patrice Achi. Ladite rencontre, portant sur la régulation des médias en ligne est président par le comptriote sénégalais, patron du CNRA, Babacar. Présentant les conclusions des travaux, il a été révélé que cette rencontre vise à faire la proposition de stratégie commune de régulation des contenues diffusées des services de médias en ligne.

L’élement du président du CNRA, Bababcar Diagne, diffusé sur la RTI et NCI est sans équivoque. Il a malheureusement, estimé que la jeunesse africaine qui laisse des traces numériques importantes de leur vie sur les réseaux sociaux, n’est pas encore consciente des enjeux. Il faut d’abord, les conscientiser sur les menaces.



Revenant sur la rencontre, Babacar Diagne trouve qu’en plus du cadre institutionnel sur lequel, les échanges ont porté, il y a d’autres enjeux extrêmement, importants. « Nous avons élaboré une esquisse qui sera plus tard, une ébauche. Et peut-être, avant la rencontre de Ouagadougou, nous allons travailler sur un cadre légal qui sera appliqué dans nos différents pays », a espéré le président du CNRA, Babacar Diagne.



Ainsi, les conclusions des travaux ont été présentées au Premier Ministre qui souligne l’importance de la régulation et de la nécessité pour les acteurs d’anticiper. « Ces médias, en même temps, constituent une opportunité, mais aussi, il peut constituer une menace aux libertés individuelles et publiques. On souhaite avoir un environnement ouvert et sécurisé. Sécuriser c’est le mot clé pour tout ce qui utilise la technologie pour développer leurs économies », a expliqué le premier Ministre ivoirien, Patrice Achi.



La mission menée, apprécie-t-il, rentrent directement dans les préoccupations et le champ des gouvernements de tous les pays. Et, en conclusion, ces membres de la plateforme des régulateurs ont adopté des mesures consensuelles de lutte contre l’exploitation illégale et audiovisuelle des services internet.











