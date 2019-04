VIDEO - Remaniement du gouvernement: La première réaction d’Amadou Bâ

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 11:48

La liste du nouveau Gouvernement qui sera conduit par Abdallah Dionne, le Premier ministre, Ministre d’Etat et Secrétaire général de la Présidence a été publiée hier dimanche.



On note, une vingtaine de départs, une dizaine d’entrées et des changements dans certains départements. Amadou Bâ qui occupait jusque jusque-là, le très balèze ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, a été reconduit puis muté à la Place de l’Indépendance où il occupe désormais ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Le nouveau chef de la diplomatie Sénégalaise s’est félicité de sa nomination à ce poste.



