VIDEO - S. E Amadou Diop : "Sénégal, tay bounte leu si UE ak CEDEAO..." L'Ambassadeur du Sénégal en Belgique, Amadou Diop salue la vision du Président Macky Sall qui à travers le PSE, a réussi à vendre la destination Sénégal, de par sa stabilité économique et sociale. Mais aussi, de par la maturité de sa démocratie. En témoigne l'ouverture du Bureau économique et commercial de la région de Bruxelles à Dakar, qui est la première en Afrique de l'Ouest. (Version Wolof)

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 09:45



