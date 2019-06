VIDEO - Sadio Mané plus performant à Liverpool qu'en équipe nationale ? Les vérités de Charles Faye La question des performances de Sadio Mané en club et en équipe nationale serait un faux débat, selon Charles Faye. Le "Sadio Mané" de Liverpool est très diffèrent de celui du Sénégal, en raison du temps et niveau de jeu avec ses coéquipiers en club, a fait comprendre le journaliste sportif au micro de Leral.net.

